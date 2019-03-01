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Фанзону поклонников Чайковского организуют в Тюмени

Общество, 08:40 12 марта 2019

ТКТО | Фото: ТКТО

В органном зале тюменской филармонии будет работать фанзона XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Отборочные туры и гала-концерт пройдут в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня.

Организаторы конкурса Чайковского предложили региональным филармониям организовать фанзоны в поддержку конкурса. В тюменской филармонии организуют онлайн-трансляции. Они будут проводиться в виртуальном зале филармонии.

"В органный зал слушателей будут проводить через служебный вход. В это время филармония будет закрыта на реконструкцию, – пояснил директор филармонии Андрей Чувашов. - Вход в тюменскую фанзону конкурса бесплатный".

В течение каждого дня участники будут выступать в одиннадцати концертных залах Москвы и Санкт-Петербурга. Финал пройдет в Москве, в концертном зале им. П. И. Чайковского.

Напомним, накануне конкурса им. П. И. Чайковского в Тюмени состоятся концерты, в программе которых заявлены его участники.

Ирина Ромашкина

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# Андрей Чувашов , Тюменская филармония , Тюменский филармонический оркестр

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