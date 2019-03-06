Тюменские команды прошли в финал студенческой лиги VII Международного инженерного чемпионата CASE-IN

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Команды Тюменского индустриального университета Kill Fluid и "Неизпростых" стали лучшими в нефтегазовом деле и нефтехимии, а "Стоит подумать" Сургутского нефтегазового университета - в электроэнергетике по итогам отборочного этапа студенческой лиги VII Международного инженерного чемпионата CASE-IN в Тюмени 6 марта.

Соревнования по трем отраслевым направлением из шести, входящих в чемпионат CASE-IN, прошли в ТИУ. В них участвовали 130 студентов из вузов Тюмени, Сургута, Омска, Томска, Екатеринбурга, Тобольска.

Каждая из 34 команд представила жюри решения инженерных кейсов, на выполнение которых давалось 10 дней. Все практические задачи объединяла тема цифровой трансформации в мировой экономике.

Андрей Валицкий из команды "Неизпростых", победившей в нефтехимическом направлении, рассказал, что их идея родилась после углубленного изучения материалов кейса с привязкой к реальному производству компании "Сибур".

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

"Мы предложили два варианта повышения эффективности: энергогенерирующих мощностей для снижения времени простоя и работы узла теплообменника. Задание было сложным, ведь область цифровизации новая, поэтому пришлось работать с большим объемом данных и искать творческий подход для презентации идеи", - поделился он.

Их товарищи по университету из Kill Fluid блестяще решили задачу по автоматизации сети скважин на месторождении. По словам участницы команды Екатерины Костиной, предложенный ими метод называется smartfield, то есть удаленный помощник.

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

"Он заключается в создании цифрового онлайн-двойника с помощью высокотехнологичной системы когнитивных вычислений. Проще говоря, мы разделили узлы скважин, подключили к ним смартустройства, чтобы сотрудники компании отдаленно могли получать данные со всего месторождения", - пояснила Екатерина Костина.

Победителям отборочного этапа предстоит бороться за звание лучшей инженерной студенческой команды и стажировку в ведущих отраслевых компаниях страны в финале чемпионата в Москве 30-31 мая.

Ирина Кургузова