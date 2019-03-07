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Народные забавы и соревнования ожидают участников "Юргинского разгуляя"

Спорт, 19:16 07 марта 2019

mkrf.ru | Фото: mkrf.ru

XXX зимние сельские спортивные игры и народное гуляние "Юргинский разгуляй" пройдут в Юргинском районе 9 марта, сообщает администрация муниципального района.

В 10 часов на Центральной площади стартует торговая ярмарка. В 10 часов 30 минут начнется официальное открытие праздника "Юргинский разгуляй". Детей и взрослых ждут народные игры, конкурсы, забавы, песни, пляски. Для самых ловких и сильных – "Масленичный столб". По традиции в конце состоится сжигание чучела зимы.

Тожественное открытие XХX районных зимних сельских спортивных игр состоится на Центральной площади в 10 часов. В 11 часов начнутся соревнования. Спортсмены примут участие в полиатлоне, волейболе, настольном теннисе, шахматах, городошном спорте, мини-футболе на снегу, лыжных гонках среди женщин и мужчин.

Соревнования закончатся в 18 часов. Награждение в командном зачете по видам спорта и общекомандном зачете по двум группам пройдет в районном Дворце культуры.

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# Масленица , отдых , праздник , Юргинский район

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