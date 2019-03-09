  • 9 марта 20199.03.2019суббота
  • USD65,9646
    EUR74,5730
  • В Тюмени -3..-5 С 8 м/с ветер южный

Умер Владимир Этуш

Общество, 15:25 09 марта 2019

www.twitter.com | Фото: www.twitter.com

Скончался советский и российский актер театра и кино Владимир Этуш, сообщает Газету.ру со ссылкой на "Пятый канал".

Дочь артиста подтвердила эту информацию.

Этуш был звездой фильмов "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Солярис", "Приключение Буратино". Всего он сыграл в более 30 фильмах, а также у него на счету около 60 ролей в театре.

Кроме того, известному артисту вручили 44 награды. Он был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Знаменитому актеру было 96 лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кино

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 09.03.2019Арт-объект из музыкальных инструментов задумали создать в Тюмени
15:36 09.03.2019Туристический потенциал Тюменской области представят на международной выставке в Москве
15:25 09.03.2019Умер Владимир Этуш
14:26 09.03.2019Тюменская активистка украсит электрощитовые шкафы картинами на тему экологии