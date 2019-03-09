Умер Владимир Этуш

| Фото: www.twitter.com | Фото: www.twitter.com

Скончался советский и российский актер театра и кино Владимир Этуш, сообщает Газету.ру со ссылкой на "Пятый канал".

Дочь артиста подтвердила эту информацию.

Этуш был звездой фильмов "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Солярис", "Приключение Буратино". Всего он сыграл в более 30 фильмах, а также у него на счету около 60 ролей в театре.

Кроме того, известному артисту вручили 44 награды. Он был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Знаменитому актеру было 96 лет.