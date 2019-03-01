В двух селах Ярковского района появился Интернет

| Фото: rostelecom.ru | Фото: rostelecom.ru

Более тысячи жителей в дер. Новонерда и с. Новокаишкуль Ярковского района могут пользоваться домашним Интернетом, сообщает Ростелеком.

Эти населенные пункты находятся в 160 км от Тюмени. Несмотря на удаленность, основные строительные работы завершены в короткие сроки. До модернизации телекоммуникаций здесь были доступны только стационарная и мобильная связи. В зону охвата в дер. Новонерда вошли 100 домов по ул. Молодежной, Мира, Ельничной и Зеленой, а в с. Новокаишкуль около 150 домов по ул. Полевой, Южной, Центральной и Новой.

Как сообщил начальник линейно-технического цеха Ярковского района ПАО "Ростелеком" Олег Коваленко, Интернетом уже пользуются учителя средней школы в Новокаишкуле, заявки на подключение подали 100 семей.

"Установлено современное оборудование, проведена работа по формированию телеком-инфраструктуры в жилых домах. Общая протяженность всех новых участков линий связи составила около 35 километров, скоро подключат первых абонентов", - рассказал он.

В перспективе "Ростелеком" планирует увеличить число абонентских портов, особое внимание будет уделено социально значимым и муниципальным объектам.