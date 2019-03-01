Ссора тюменца с гостем закончилась поножовщиной

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Тюменец, не желавший уходить с застолья, попал в больницу с ножевым ранением. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Информация о том, что житель областного центра получил тяжкий вред здоровью, поступила правоохранителям из медучреждения.

Установлено, что в квартире по ул. Парфенова компания знакомых распивала алкогольные напитки. В скором времени хозяйка квартиры попросила гостя уйти, на что мужчина ответил отказом.

Тогда девушка позвонила приятелю. Откликнувшись на просьбу подруги, тот приехал в квартиру. Между мужчинами произошел конфликт. Ранее судимый 30-летний житель ударил оппонента ножом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.