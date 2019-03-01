Ссора тюменца с гостем закончилась поножовщиной
Тюменец, не желавший уходить с застолья, попал в больницу с ножевым ранением. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.
Информация о том, что житель областного центра получил тяжкий вред здоровью, поступила правоохранителям из медучреждения.
Установлено, что в квартире по ул. Парфенова компания знакомых распивала алкогольные напитки. В скором времени хозяйка квартиры попросила гостя уйти, на что мужчина ответил отказом.
Тогда девушка позвонила приятелю. Откликнувшись на просьбу подруги, тот приехал в квартиру. Между мужчинами произошел конфликт. Ранее судимый 30-летний житель ударил оппонента ножом.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.