Тюменец набросился на отчима со сковородой и ножом

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тюменца за угрозы убийством задержали в Тюменском районе. Молодой человек набросился на отчима со сковородой и ножом, сообщает УМВД по Тюменской области.

С заявлением, что пасынок угрожает ему убийством, к правоохранителям обратился житель садоводческого товарищества "Заря".

Прибыв на место происшествия, участковый выяснил, что накануне мужчины вместе распивали спиртное. Между ними возник конфликт и 25-летний злоумышленник стал угрожать отчиму убийством. Орудием расправы он выбрал сковороду, а затем схватил нож. 51-летний мужчина воспринял угрозы всерьез и позвонил в полицию.

Молодого человек задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.