Ямалец при покупке цветов лишился сотни тысяч рублей
Более 100 тыс. рублей лишился житель Нового Уренгоя при покупке цветов через Интернет. Он попался на уловки мошенников, сообщает УМВД России по ЯНАО.
Потерпевший обратился в полицию 7 марта. Правоохранители выяснили, что мужчина оформил заказ на покупку цветов на интернет-сайте. Администратор онлайн-площадки пояснил, что товар отправят покупателю только после оплаты полной стоимости. Мужчина перевел 104 тыс. 900 рублей на указанный злоумышленником счет. Товар вовремя не доставили, а лжеадминистратор перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Полицейские рекомендуют гражданам совершать покупки только на проверенных сайтах и у надежных продавцов.