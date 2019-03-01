Ямалец при покупке цветов лишился сотни тысяч рублей

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Более 100 тыс. рублей лишился житель Нового Уренгоя при покупке цветов через Интернет. Он попался на уловки мошенников, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Потерпевший обратился в полицию 7 марта. Правоохранители выяснили, что мужчина оформил заказ на покупку цветов на интернет-сайте. Администратор онлайн-площадки пояснил, что товар отправят покупателю только после оплаты полной стоимости. Мужчина перевел 104 тыс. 900 рублей на указанный злоумышленником счет. Товар вовремя не доставили, а лжеадминистратор перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские рекомендуют гражданам совершать покупки только на проверенных сайтах и у надежных продавцов.