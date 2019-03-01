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Тюменка стала жертвой телефонных мошенников

Происшествия, 15:05 12 марта 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жительница Тюмени лишилась 11 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам, сообщает УМВД России по Тюменской области.

38-летняя горожанка лишилась денег после звонка от якобы представителя банка. Она сообщила злоумышленнику реквизиты карты. Полицейские устанавливают личность мошенника.

Как отмечают сотрудники полиции, чаще всего злоумышленники действуют по стандартной схеме. Преступники, представившись сотрудниками службы безопасности банка, звонят тюменцам на сотовые телефоны. Под предлогом предотвращения несанкционированной покупки, либо снятия денег с банковской карты, узнают реквизиты карты, после чего снимают все деньги.

Сотрудники банка не имеют право запрашивать персональные данные, данные карты, а также трехзначный код на оборотной стороне. Если поступил звонок о блокировке банковской карты или подозрительных операциях с деньгами, необходимо прекратить разговор и сообщить на горячую линию банка об этом, либо в полицию.

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# банки , Интернет , мошенничество

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