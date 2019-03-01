Российский модный дом выпустил шелковый платок по мотивам сказки о Коньке-горбунке

Платок "Конек-горбунок" | Фото: https://www.platkinina.ru/ Платок "Конек-горбунок" | Фото: https://www.platkinina.ru/

Яркий и нарядный шелковый платок, посвященный сказке Петра Ершова "Конек-горбунок", создали мастера российского модного дома Nina Ruchkina под брендом "Русские в моде". Такой роскошный сувенир появился по заказу благотворительного фонда "Давай дружить" и при поддержке Агентства туризма и продвижения Тюменской области. Совсем скоро он поступит в сувенирные магазины региона и в отели, где есть стойки проекта Visit Tyumen.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор областного Агентства туризма и продвижения Мария Трофимова, это не первый опыт сотрудничества Тюменской области с именитым модельером. В 2017 году модный дом создал шелковый платок "Тюмень", на котором изобразил культовые исторические и современные постройки Тюмени и Тобольска. Есть в коллекции "Русские в моде" и аксессуары, посвященные национальному туристическому проекту "Императорский маршрут" - это шелковые платки пурпурного и лазурного цветов с изображениями вензелей и царских регалий Романовых.

Комментируя выбор автора для тюменской сувенирной продукции, Мария Трофимова отметила, что Нина Ручкина, которая ранее работала в Екатеринбурге, а теперь творит на федеральном уровне, имеет все необходимые технологии, штат дизайнеров, проверенных поставщиков и фабрику для того, чтобы делать качественные и красивые вещи по комфортной себестоимости. Она подчеркнула, что Агентство работает и с местными ремесленниками, презентуя под брендом Visit Tyumen много интересных вещей, таких как гончарные изделия, сувениры из дерева и резной кости. Последняя заинтересовала даже Минпромторг - каталог с творениями мастеров косторезного дела из Тюменской области уже есть в министерстве.

Платок "Конек-горбунок" поступит в регион лимитированной партией в 300 штук, однако, если будет спрос, Агентство туризма и продвижения Тюменской области не исключает дополнительных заказов. На сайте модного дома Nina Ruchkina, где также можно приобрести такой аксессуар, указано, что он изготовлен из шелка с добавлением вискозы, а рисунок нанесен методом шелкографии. По бокам расположены надписи "Тюмень-Тобольск-Ишим", имя Петра Ершова и название бренда "Русские в моде". Размер платка - 90 на 90 см. Над его дизайном работали Нина Ручкина и художница Мила Лосенко, знаменитая своими сериями иллюстраций "Русские ремесла" и "Русский сувенир".

"В этом году сказке из золотого фонда русской литературы, переведенной на все языки мира, исполняется 185 лет. Ее яркие краски мы перенесли на шелк и создали платок "Конек-горбунок". Благодаря тонкой работе дизайнера, со страниц книги, как живые, сошли герои любимой с детства истории: Иван, прекрасная Царь-девица и волшебный Конек-горбунок. А в роскошных орнаментах сплелись легендарное перо Жар-птицы, Красное Солнышко и Месяц", - говорится в описании к платку.

Как заявляет сама Нина Ручкина, главная цель деятельности ее бренда - репрезентация русской национальной идеи и уральского исторического наследия на понятном современном языке - через моду, фотографию, видео и искусство.

Помимо новинки, предыдущий проект модельера, посвященный Тюмени, также можно приобрести в фирменных магазинах сети "Легенды Сибири", в аэропорту Рощино и на фестивале Igolka market. Директор регионального Агентства туризма и продвижения призналась, что сама с удовольствием носит этот платок осенью и весной.

"Его дизайн разрабатывался по инициативе инвестиционного агентства Тюменской области в цветах и стиле модных коллекций от кутюр. Он получился насыщенным, красивым, стильным, я сама его ношу. Когда мы ездим на выставки и презентуем туристический потенциал региона, эти платки пользуются популярностью. Недавно ездили в Сербию, и меня даже попросили специально привезти их. Людям очень нравится. Это сувенир, и в то же время практичное изделие. Когда сувениры сделаны на совесть и с душой - они пользуются спросом", - отметила Мария Трофимова.

Она заверила, что в планах Агентства туризма и продвижения - сделать не менее интересные вещи с достопримечательностями Тюмени и с героями сказки "Конек-горбунок".

Дарья Казакова