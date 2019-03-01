Гостей "Крымской весны" ждет насыщенная интерактивная программа

афиша организаторов афиша организаторов

Интерактивное путешествие по Крыму, дегустация местных блюд и большая концертная программа ожидает гостей фестиваля "Крымская весна" в Тюмени 16 и 17 марта. В этом году местом проведения мероприятия, посвященного пятилетию воссоединения Крыма с Россией, станут Цветной бульвар и площадь 400-летия Тюмени.

Откроет "Крымскую весну" в 12 часов концертная программа "Россия – Крым: Вместе навсегда!", которая продлится до 18 часов. На сцене выступят любимые артисты и творческие коллективы региона: Мансур Кабиров, Сергей Дьяконов-Дьяченков, вокальные ансамбли "Санрайз" и "Сладоцвет", театр казачьей песни "Яр Хмель" и другие. Зрителей ждет много сюрпризов, среди которых караоке с любимыми артистами, праздничная викторина, чтение стихов о Крыме юными жителями области. Традиционно тюменцы и гости города вместе исполнят гимн России.

Не оставят равнодушными тюменцев и тематические площадки фестиваля. В интерактивной фотозоне желающие смогут отправиться в путешествие по полуострову Крым. Ведущие туроператоры презентуют туристические маршруты Крыма и Севастополя, а также региональные экскурсионные маршруты.

На гастрономическом фестивале тюменцы продегустируют блюда и напитки крымской кухни. На протяжении всего фестиваля будут работать точки горячего питания и полевая кухня.

Организаторы обещают, что для каждого гостя найдется развлечение по душе. Юных тюменцев развлекут ростовые куклы. Подготовлена большая семейная программа - творческие мастер-классы, веселые старты, флешмоб с запуском воздушных шаров.

Учреждения культуры региона также порадуют тюменцев праздничными мероприятиями. С 16 по 18 марта в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева состоится семейная программа "Крымская весна в библиотеке". Подробности на сайте библиотеки.

Тюменское музейно-просветительское объединение в эти дни подготовило культурно-просветительскую программу. В историческом парке "Россия - моя история" откроется мультимедийная выставка, а также пройдет публичная научно-популярная лекция "Крым – частица великой России". В музее "Городская дума" в формате открытого кинотеатра запланирован показ документального фильма "Крым. Путь на родину". Также гостей музеев ждет фестивальная семейная программа "Крымская весна в музее". Подробности на сайте музейно-просветительского объединения.

Праздничная программа пройдет и в муниципальных образованиях Тюменской области. Так, Ялуторовск и Тобольск станут участниками "Крымской весны в музее", а в ряде районов пройдет марафон стихов о Крыме.

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор о включении Крыма и Севастополя в состав России в качестве новых субъектов. Подписание произошло сразу по завершении выступления Путина со специальным посланием Федеральному Собранию по поводу референдума в Крыму. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России.

Любовь Голышева