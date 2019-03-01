Тюмень встретит "Крымскую весну" народными гуляньями

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Фестиваль "Крымская весна", посвященный пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пройдет в Тюмени 16 и 17 марта.

Праздник развернется сразу на двух площадках областной столицы - на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени. Начало - в 12 часов. Здесь состоятся народные гулянья, откроются интерактивные площадки с играми, соревнованиями, песнями и плясками, гастрономический фестиваль и многое другое. Организаторы обещают, что для каждого найдется развлечение по душе.

Гостей будут развлекать ростовые куклы. Подготовлена большая семейная программа "Крымская весна в музее". Во время праздника можно продегустировать блюда и напитки крымской кухни и выбрать место для летнего отдыха на полуострове. Кроме того, будет работать полевая кухня.

Традиционно тюменцы и гости города вместе исполнят гимн России.

Дарья Казакова