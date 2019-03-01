Фестиваль "Крымская весна" откроет для тюменцев культурные сокровища полуострова

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Увидеть документальный фильм о событиях 2014 года в Крыму на большом экране музея, ознакомиться с коллекцией Ливадийского древлехранилища и нарисовать море смогут тюменцы и гости города на фестивале "Крымская весна", посвященном пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Фестиваль пройдет на нескольких площадках 16 и 17 марта. В музеях Тюмени, Тобольска и Ялуторовска ждут тех, кто хочет погрузиться в культуру Крыма.

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова в областной столице предлагает целую серию мероприятий. Для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, организуют фестивальную программу "Легенды Крыма". Им предложат кулинарные изыски крымских народностей, блюда полевой кухни, мастер-классы по созданию сувениров и готовке. На площадке развернут тематическую экспозицию, запустят селфи-марафон "Хочу в Крым" и расскажут о предстоящих музейных программах и выставках.

Для всех желающих будет работать выставка одной картины художника-мариниста Алексея Боголюбова "Вид Ревеля", написанной в 1856 году. Гостям презентуют выставочный проект "Коллекция Ливадийского древлехранилища".

В историческом парке "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) будет работать мультимедийная выставка, которую дополнит научно-популярная лекция "Крым – частица великой России". В музее "Городская дума" посетители посмотрят документальный фильм "Крым. Путь на Родину", повествующий о событиях февраля-марта 2014 года в Крыму.

На площадках музея "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики 20), Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника (Тобольск, Красная площадь, стр. 4), Ялуторовского музейного комплекса (Ялуторовск, "Торговые ряды", ул. Первомайская, 19) пройдет фестивальная семейная программа "Крымская весна в музее". Ее посетители совершат экскурс в историю Крыма, послушают научно-популярные лекции и сами примут участие в беседах.

Не обойдется без интерактива - для любителей подобного развлечения будут работать программа "Крымское диво", мастерские "Обереги Черного моря", "Куклы российского юга", семейные прикладные мастерские "Семья. Суббота. Счастье", где можно освоить народное рукоделие, а также занятия по художественному творчеству "Рисуем море".

По всем вопросам обращаться по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115.

Пять лет назад, 18 марта 2014 года, в результате референдума полуостров Крым официально вошел в состав Российской Федерации, а Республика Крым и город-герой Севастополь получили статус субъектов Российской Федерации.

Дарья Казакова