Тюменцев приглашают встретить "Крымскую весну" спортивно

| Фото: портала "Тюмень - наш дом" | Фото: портала "Тюмень - наш дом"

Соревнования по лыжным гонкам, хоккей в валенках и мини-футбол на снегу ждут тюменцев и гостей города, которые придут на фестиваль "Крымская весна", посвященный пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Праздник продлится два дня, 16 и 17 марта, и развернется на площадках по всей Тюмени.

Сторонники здорового образа жизни смогут выполнить нормативы ГТО или принять участие в викторине "Что мы знаем о Крыме?", которую проведут воспитанники Детского морского центра "Алый парус". Также ребята научат всех желающих вязать морские узлы и пользоваться спасательными жилетами. На Цветном бульваре гостей праздника угостят вкусным чаем, сладостями и проведут для них мастер-классы по прикладному творчеству. Организаторы проекта "Единство нации" научат детей и взрослых народным танцам, дадут примерить национальные костюмы и проведут игру "Народы Крыма". Праздник здесь продлится с 12 до 18 часов оба дня.

В 13 часов 30 минут всех желающих поучаствовать в записи видеооткрытки "Волонтеры Тюмени волонтерам Севастополя" приглашают на площадь 400-летия.

Любителей активного отдыха 16 марта в 10 часов ждут на соревнованиях по хоккею в валенках (ул. Мурманская, 31), а в лесопарке "Затюменский" на 9 часов 30 минут запланирован старт состязаний по лыжным гонкам.

На протяжении всех выходных тюменские дворовые команды будут оспаривать победу в праздничном турнире по мини-футболу на снегу. 16 марта игроков и болельщиков ждут по адресам: ул. Ватутина, 18, ул. Н. Гондатти, 13, ул. Судоремонтная, 2б. 17 марта - по адресам: ул. Широтная, 152, ул. Кемеровская, 1б, ул. Луначарского, 40, ул. Беловежская, 5, ул. Верхнетарманская, 8.

Фестиваль "Крымская весна" пройдет с 16 по 18 марта по всей стране. Посетителей ждет широкий выбор крымских продуктов и разнообразные блюда, приготовленные по традиционным для этого региона рецептам. В культурной программе этого праздника - выставки, концерты, литературные вечера, интерактивные театрализованные представления, народные игры, а также творческие и кулинарные мастер-классы. Пять лет назад, 18 марта 2014 года, в результате референдума полуостров Крым официально вошел в состав Российской Федерации, а Республика Крым и город-герой Севастополь получили статус субъектов Российской Федерации.

Дарья Казакова