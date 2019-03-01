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В Тюмени донорам почки вручат почетные знаки

Общество, 18:10 12 марта 2019

ОКБ № 2 | Фото: ОКБ № 2

Торжественное вручение почетного знака "Дарящий часть себя" в благодарность донорам почки пройдет в Тюмени 14 марта, сообщает пресс-служба ОКБ №1.

Вручение этого знака состоится в регионе впервые. Событие приурочено к Всемирному дню почки. Почетную награду вручит директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

За два года — с момента проведения первой трансплантации почки — в ОКБ №1 выполнили девять операций. Органы пересаживали от родственников. Всего за это время было выполнено 49 трансплантаций. Эти пациенты также посетят мероприятие, чтобы своим примером показать всю значимость развития данного направления в медицине.

О достижениях за два года и о перспективах развития трансплантации в Тюменской области расскажет главный внештатный трансплантолог департамента здравоохранения, заведующий хирургическим отделением №1 ОКБ №1 Сергей Семченко.

"Это мероприятие имеет большую социальную значимость и привлекает внимание к вопросам родственного донорства. Ведь в листе ожидания донорской почки в Тюменской области находятся около 83 пациентов. И этот список пополняется каждый месяц. А в случае трансплантации почки от родственника, нахождение пациента в листе ожидания значительно короче, и операция по трансплантации проходит в плановом режиме", — поделилась пресс-секретарь ОКБ №1 Тамара Шаргина.

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# доноры , здоровье , здравоохранение , медицина , почки , трансплантация

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