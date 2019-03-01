Селянина отправили в колонию за повторную пьяную езду

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

51-летнего жителя с. Абатское отправили в колонию-поселение на 10 месяцев. Мужчину признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщает прокуратура Тюменской области.

В феврале 2018 года водителя впервые осудили за пьяную езду. Ему назначили 380 часов бесплатных общественно полезных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Но вечером 7 декабря 2018 года мужчина снова сел за руль ВАЗ-21150 в нетрезвом виде. Сообщение о пьяном водителе поступило автопатрулю ДПС из дежурной части. Автомобиль заметили на одной из улиц, водитель игнорировал требования полиции. На перекрестке, когда ВАЗ снизил скорость, инспектор смог сесть в него и поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение. После машина остановилась.

От водителя исходил запах алкоголя, речь была несвязной. Мужчина сказал, что пил водку. Концентрация этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха составила 1,07 мг/л.

На этот раз мужчине назначили 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание будет в колонии-поселении. Кроме того, он на 2 года 8 месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.