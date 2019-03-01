Школа волонтера стартует в Тюменской области

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Зональные школы для добровольцев начнут работать в рамках проекта "Школа волонтера" в Тюменской области с 13 марта, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Их запустят в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Тюмени. Школы предусмотрены для ребят от 14 лет, желающих принимать участие в добровольческой деятельности или уже ставших волонтерами. Участникам предстоит пройти командные соревнования в рамках деловых игр и коммуникативных сессий.

На апрель на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" запланирована образовательная программа акселерации проектов, направленная на продвижение волонтерских проектов в СМИ, поиск и привлечение партнеров, подготовку к участию в грантовых конкурсах. В ней примут участие сотрудники и лидеры опорных центров добровольчества.

Параллельно стартует дистанционная образовательная программа проекта, которая продлится вплоть до августа 2019 года. Участники узнают о направлениях волонтерского движения, изучат опыт, а по завершении обучения смогут пройти итоговое тестирование и получить сертификат.

Кроме того, в мае на базе "Пионера" пройдет Школа лидеров опорных центров добровольчества Тюменской области. Участники определят основные векторы развития движения и узнают о возможностях финансирования флагманских проектов на региональном, межрегиональном и всероссийском уровнях.

Завершающим этапом станет осенняя сессия "Школы волонтера", направленная на углубленное формирование у участников проекта компетенций по добровольчеству. Старт намечен на конец сентября.