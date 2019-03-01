  • 13 марта 201913.03.2019среда
  • USD65,7674
    EUR74,0672
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер юго-западный

Тюменки могут провериться бесплатно в День женского здоровья

Общество, 13:04 13 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День женского здоровья состоится в Тюмени в Медицинском городе (ул. Барнаульская, 32) 16 марта с 9 до 13 часов.

Как сообщает пресс-служба учреждения, прием проведут врач-гинеколог и врач-маммолог.

Отметим, злокачественные новообразования женских репродуктивных органов и молочной железы занимают 19% в структуре онкологической заболеваемости в Тюменской области. Профилактическое обследование целесообразно пройти всем, кто относится к группе риска (имеет предрасположенность к заболеванию), тем, кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, хотя пока особенно не страдает от этого, а также практически здоровым лицам старше 30 лет.

Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно, по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.

Телефон для записи 52-03-03.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День женского здоровья , здравоохранение , онкология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 13.03.2019Какие бывают лидеры, обсудил с детьми в Сочи тюменец Илья Новиков
14:10 13.03.2019Кухарук рассказал, как тюменцы решают проблемные вопросы через соцсети
13:48 13.03.2019SkillsFest выявил таланты тюменских школьников
13:37 13.03.2019Школа волонтера стартует в Тюменской области