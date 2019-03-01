Тюменки могут провериться бесплатно в День женского здоровья
День женского здоровья состоится в Тюмени в Медицинском городе (ул. Барнаульская, 32) 16 марта с 9 до 13 часов.
Как сообщает пресс-служба учреждения, прием проведут врач-гинеколог и врач-маммолог.
Отметим, злокачественные новообразования женских репродуктивных органов и молочной железы занимают 19% в структуре онкологической заболеваемости в Тюменской области. Профилактическое обследование целесообразно пройти всем, кто относится к группе риска (имеет предрасположенность к заболеванию), тем, кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, хотя пока особенно не страдает от этого, а также практически здоровым лицам старше 30 лет.
Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно, по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.
Телефон для записи 52-03-03.