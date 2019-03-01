Тюменки могут провериться бесплатно в День женского здоровья

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День женского здоровья состоится в Тюмени в Медицинском городе (ул. Барнаульская, 32) 16 марта с 9 до 13 часов.

Как сообщает пресс-служба учреждения, прием проведут врач-гинеколог и врач-маммолог.

Отметим, злокачественные новообразования женских репродуктивных органов и молочной железы занимают 19% в структуре онкологической заболеваемости в Тюменской области. Профилактическое обследование целесообразно пройти всем, кто относится к группе риска (имеет предрасположенность к заболеванию), тем, кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, хотя пока особенно не страдает от этого, а также практически здоровым лицам старше 30 лет.

Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно, по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.

Телефон для записи 52-03-03.