Тюменка до смерти избила свою подругу
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Женщину, подозреваемую в убийстве по неосторожности, задержали в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
11 марта две подруги распивала спиртные напитки в квартире дома на ул. Жигулевской. В ходе ссоры 52-летняя подозреваемая избила 41-летнюю потерпевшую. Женщина упала, ударившись головой о пол. Через непродолжительное время она скончалась на месте.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.