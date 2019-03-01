Тюменка до смерти избила свою подругу

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Женщину, подозреваемую в убийстве по неосторожности, задержали в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

11 марта две подруги распивала спиртные напитки в квартире дома на ул. Жигулевской. В ходе ссоры 52-летняя подозреваемая избила 41-летнюю потерпевшую. Женщина упала, ударившись головой о пол. Через непродолжительное время она скончалась на месте.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.