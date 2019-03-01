  • 13 марта 201913.03.2019среда
  • USD65,7674
    EUR74,0672
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер юго-западный

Тюменка до смерти избила свою подругу

Происшествия, 15:04 13 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Женщину, подозреваемую в убийстве по неосторожности, задержали в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

11 марта две подруги распивала спиртные напитки в квартире дома на ул. Жигулевской. В ходе ссоры 52-летняя подозреваемая избила 41-летнюю потерпевшую. Женщина упала, ударившись головой о пол. Через непродолжительное время она скончалась на месте.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# драка , избиение , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:48 13.03.2019В Тюмени вынесли приговор водителю за аварию с двумя пострадавшими
15:04 13.03.2019Тюменка до смерти избила свою подругу
14:49 13.03.2019Югорчанин предложил пенсионерке купить кастрюли и ограбил ее
14:29 13.03.2019Под Тюменью из-за схода снега погиб пенсионер