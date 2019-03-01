Югорчанин предложил пенсионерке купить кастрюли и ограбил ее

| Фото: УМВД России по ХМАО-Югре | Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Полицейские задержали жителя Кондинского района, ограбившего 84-летнюю женщину. Он предложил ей купить набор кастрюль и лишил денег, сообщает УМВД России по ХМАО-Югре.

Пенсионерка обратилась в дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району и рассказала правоохранителям, что неизвестный похитил у нее деньги.

Прибывшие по адресу стражи порядка выяснили, что злоумышленник пришел к пожилой женщине под предлогом продажи. Мужчина показал ей набор кастрюль. Женщина осмотрела предложенный товар и передала продавцу 10 тыс. рублей. В руке у нее оставались 4 тыс. рублей. Женщина сказала гостю, что эти деньги она оставит себе на еду. Продавец выхватил купюры и выбежал из дома.

Полицейские узнали, что подозреваемый был за рулем. Злоумышленника поймали в другом населенном пункте — в 100 км от места преступления. 37-летний подозреваемый нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления.

14 тыс. рублей у мужчины изъяли. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Ему грозит до четырех лет лишения свободы.