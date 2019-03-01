В Тюмени вынесли приговор водителю за аварию с двумя пострадавшими

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в дорожной аварии с двумя пострадавшими, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ноябре 2018 года 30-летний мужчина возвращался в Тюмень на автомашине Toyota Vista. Водитель вел транспортное средство с высокой скоростью на заснеженном асфальте. На 10 км автодороги Тюмень - Нижняя Тавда он не справился с управлением, автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Кia Rio. Две сестры – пассажирки Кia - получили тяжкий вред здоровью.

Суд назначил водителю один год ограничения свободы. Ему нельзя будет выезжать за пределы Тюмени, менять место жительства и место работы без согласия уголовно-исполнительной инспекции.