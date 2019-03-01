Кухарук рассказал, как тюменцы решают проблемные вопросы через соцсети

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Многие тюменцы используют портал "Тюмень – наш дом" и связанные с ним аккаунты в соцсетях как возможность активно участвовать в улучшении городской среды. Через эти каналы информации в администрацию города в день поступает около 200 сообщений. Среди них как жалобы, так и конструктивные предложения, просьбы объяснить, как действовать в той или иной ситуации. Ни одно обращение не остается без внимания.

Еженедельно отчет о работе с ними рассматривается на заседании коллегии, поэтому глава Тюмени Руслан Кухарук на 100 % владеет ситуацией по каждому вопросу.

- Руслан Николаевич, как работает портал "Тюмень – наш дом"?

- Портал "Тюмень – наш дом" - это главный источник коммуникации с населением, получения информации о проблемах горожан. Выбрав нужную категорию, каждый гражданин может просигнализировать о той или иной нештатной ситуации, проблемах на его территории, в квартире, общественном пространстве и быть уверенным, что проблема не останется без внимания. Портал существует несколько лет - система отработана, и администрация города, наши службы, департаменты и управы по ней оперативно решают разные задачи. В течение семи дней обратившийся получает ответ, каким образом решена или решится обозначенная проблема.

- Интернет-пользователи часто сообщают о своих проблемах в различных тематических группах, не связанных с порталами администрации. Эта информация как-то учитывается?

- Мониторинг соцсетей – второе важное направление в изучении общественного мнения. Мы понимаем, что кому-то удобнее в какой-то группе сообщить о сложившейся ситуации, высказать мнение о проблемах. И хотя они не приходят на наш портал, мы их также анализируем в ежедневном режиме и берем в работу. Часто там бывают ситуации, которые не терпят отлагательства, а объяснять гражданам, что нужно перейти на сайт, написать письмо или сделать звонок в единую диспетчерскую службу или центр оперативного реагирования, долго. Эти обращения мы также прицепляем к порталу "Тюмень – наш дом", а дальше информируем граждан о том, как проблема решилась, взята ли в работу и кто отвечает за эту тематику.

- Как горожане оценивают подобное взаимодействие с муниципалитетом?

- На портале нередко появляются благодарности от жителей за оперативность в решении их проблем. Мы понимаем, что если быстро и качественно отработали вопрос, отклик обязательно будет. Он не всегда приходит в письменном или каком-то другом виде. Для нас важно настроение населения, чтобы каждый сделал вывод о том, что его услышали, на него отреагировали – будь это проблема или предложение. Если видишь, что твое слово реализовалось в конкретном проекте или в решении конкретной ситуации, то получаешь удовлетворение от осознания, что ты живешь в городе, где тебя слышат и видят. Наверное, самая главная задача власти – чтобы то, что говорят жители, было реализовано на практике. Мы вместе создаем комфортные условия для жизни, озеленяем территории, повышаем качество проживания, улучшаем систему общественного транспорта и так далее.

- Портал "Я решаю!" - еще одна интернет-площадка для общения с горожанами. Насколько она эффективна?

- Тюменцы уже привыкли к постоянному обсуждению идей по созданию общественных пространств, устройству дворов и различных городских проектов. Диалог выстраивается как в живом общении с горожанами, так и на портале "Я решаю!". На интернет-площадке можно в любое удобное время ознакомиться со всей информацией по обсуждаемым вопросам, выразить свое мнение, пройти опрос или голосование. Помимо этого мы заходим в группы в соцсетях, которые посвящены тому или иному направлению. Например, спортобъект обсуждаем в группе тех, кого это интересует. У нас был положительный опыт, когда мы организовывали, проектировали инфраструктуру, связанную с велодвижением. Без учета мнения этого сообщества мы рисковали создать объекты там, где они не нужны, не будут востребованы и не будут поддержаны людьми - напрасно бы потратили время, деньги, средства и силы, а в итоге получили бы объект, который никому не нужен.

Аналогичная история с установкой турниковых комплексов. Обычного понимания проектировщика, дизайнера в этом вопросе мало. Нужно обратиться к группам людей, которые заинтересованы в этих объектах. Работа в связке с воркаут-движением оказалась эффективной. В каждом дворе, где появлялся объект, мы знали, что работаем на конкретного потребителя, знали, что территория будет соответствовать тем требованиям, которые предъявляют любители спорта.

- Активны ли тюменцы в обсуждении планов по развитию города?

- Информацию на портале "Я решаю!" мы ежедневно смотрим, проверяем по каждому направлению. Если брать цифры, связанные с обсуждением проектов, по каждому высказывается больше тысячи участников. Последний наш совместный успех – признание проекта развития рекреационной зоны у озера Алебашево одним из лучших проектов России. Его мы начали обсуждать с предложения губернатора привести данную территорию в нормативное состояние и оживить ее. После этого мы провели сбор предложений от обычных тюменцев, общественных организаций, бизнеса. В итоге все вылилось в проект, который выбрало Агентство стратегических инициатив из 2,5 тысяч предложений – он вошел в 20 сильнейших и теперь сопровождается на уровне Федерации.

Еще один пример – рейтинговые голосования. 28 февраля мы таким образом определили территории, которые, по мнению тюменцев, должны быть благоустроены в 2020 году. За сутки свое мнение выразили около пяти тысяч горожан.

- Есть ситуации, когда из-за общественного мнения пришлось менять нормативно-правовые акты, перестраивать работу?

- Такие примеры есть. Самый наглядный из них – благоустройство дворовых территорий у многоквартирных домов. Раньше даже не представлялось возможным, что горожанин может повлиять на ту проектную документацию, которую разработала специализированная фирма. Даже не предполагали, что можно настолько изменить сам концепт, который изначально предлагался для обсуждения. Сегодня мы поменяли норматив и не принимаем ни один двор, который у нас включен в программу благоустройства, пока не будет одобрения самих жителей. На первом этапе совместно обсуждаем сам проект, дизайн, сопутствующую документацию. На финальном этапе проводим приемку работ, и только с одобрения совета дома, ТОС, организации, представителя всех собственников, подписываем акт выполненных работ между заказчиком и подрядчиком. Таким же принципом руководствуемся при реализации тех или иных больших проектов по созданию зеленых пространств, интересы населения здесь представляют проектные комитеты либо рабочие группы, в которых в обязательном порядке предписывается прохождение общественной экспертизы: собрания населения, реакция на них и после этого запуск проекта. Это тоже предусмотрено в нормативно-правовом порядке.

- Какой эффект дает диалог с населением? Почему это важно для города?

- Если мы хотим, чтобы Тюмень оставалась лучшим городом Земли, это ощущение было в сердцах и умах живущих здесь людей, нужно создавать условия, которые позволяют развивать город, пространства. Причем общими усилиями власти, бизнеса при обязательном участии населения. Все проекты Тюмени, которые реализуются за счет бюджетных средств, воплощаются в жизнь только после общественной экспертизы. Без разницы - двор это, зеленый уголок или большое общественное пространство. Все должно планироваться и выполняться с учетом жителей города. Зоны активности, малые архитектурные формы будут востребованы и удобны только тогда, когда изначально были спроектированы, продуманы и даже размещены по согласованию с населением, заинтересованными в них социальными группами. Любой проект должен быть ориентирован на конечного потребителя. Только так он может стать успешным. Приятно, что и на федеральном уровне критерием, по которому оценивают муниципалитет, регион, служит создание комфортных условий для проживания жителей.

- Что планируете сделать для развития взаимодействия с горожанами в 2019 году?

- На портале "Тюмень – наш дом" сейчас есть возможность разместить сообщения по 23 категориям. В будущем к ним добавится еще 20 тем. Помимо развития портала, в 2019 году уделим внимание созданию его мобильной версии и приложений. Будет продолжена работа в соцсетях.

- В стране разрабатывается проект "Умный город". Тюмень проявит себя в этом направлении?

- Проект "Умный город" базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека; технологичность городской инфраструктуры; повышение качества управления городскими ресурсами; комфортная и безопасная среда; акцент на экономической эффективности, в том числе сервисной составляющей городской среды. На недавнем совещании с куратором проекта "Умный город", заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Андреем Чибисом мы показали проекты, которые уже реализуются в Тюмени по проекту "Умный город", в том числе порталы "Тюмень - наш дом" и "Я решаю!". У нас разработан паспорт проекта, на уровне Минстроя определены базовые и дополнительные мероприятия. По итогам полученных оценок уже реализуемым проектам мы договорились, что Тюмень зайдет в пилотный проект среди субъектов, которые берут на себя повышенные обязательства в качестве более сокращенных сроков по реализации обязательных и дополнительных мероприятий в рамках "Умного города". Надеюсь, что скоро мы подпишем об этом официальное соглашение.

Татьяна Тихонова