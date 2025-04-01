В Тюмени сгорели жилой дом и хозяйственная постройка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Занесение открытого источника огня стало причиной пожара жилого дома на ул. Космонавтов в Тюмени 23 апреля. Огонь перекинулся на соседнюю хозяйственную постройку. Общая площадь пожара составила 56 кв. м. Пострадавших нет, сообщает МЧС Тюменской области.

Еще одна хозяйственная постройка загорелась в с. Омутинском из-за короткого замыкания. В с. Демьянском Уватского района загорелся автомобиль "ВАЗ". Огонь повредил машину на 5 кв. м. В обоих случаях пострадавших нет.

Всего 23 апреля в Тюменской области зафиксировали четыре техногенных пожаров. Сотрудники МЧС шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и четыре раза помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.