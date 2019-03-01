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Консультацию у врача-уролога тюменцы могут получить онлайн

Общество, 14:53 13 марта 2019

Департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

Виртуальный кабинет врача-уролога заработал в Тюмени. Онлайн-прием и консультирование пациентов будет вести главный уролог области Владимир Новоселов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Благодаря этому сервису тюменцы могут бесплатно и анонимно задать вопрос и получить ответ ведущих экспертов отрасли здравоохранения региона. В специальном разделе на портале департамента здравоохранения "Тюменская область – территория здоровья" Владимир Новоселов будет публиковать полезную информацию по сохранению и укреплению здоровья, профилактике и лечении урологических заболеваний.

"Моя цель – донести до жителей области достоверную информацию, сожалению, многие все еще стесняются обращаться к врачу и занимаются самолечением, начитавшись недостоверной информации в Интернете. В итоге тратят деньги на псевдолечение, а самое главное – упускают время. Онлайн-кабинет врача – это замечательная возможность задать вопрос специалисту", - отметил Владимир Новоселов.

Добавим, что кабинет урологического здоровья – это уже 13-й виртуальный кабинет врача на портале "Тюменская область — территория здоровья".

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# здравоохранение , онлайн-консультация , урология

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