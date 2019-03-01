Ишимским детям показали, как опасно переходить дорогу с мобильником в руках

| Фото: пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Пять детей Ишима и Приишимья пострадали в четырех авариях из-за использования смартфонов и других мобильных устройств с начала 2019 года. Акция "Глобальная паутина на зебре" была призвана изменить эту ситуацию.

Госавтоинспекторы и родители Ишима собрали детей у пешеходного перехода и объяснили, что пользоваться мобильными телефонами на зебрах опасно для жизни.

Участникам мероприятия предложили пройти импровизированную паутину на пешеходном переходе, чтобы наглядно показать, как ощущается проезжая часть, когда ты находишься во власти Интернета.

"Нам рассказали, что разговор по мобильному телефону или игра в Интернете во время движения вызывает эффект частичной слепоты, когда человек не обращает внимания на то, что происходит вокруг него. Пока я проходил через паутину, не заметил, что прямо на меня движется грузовик, хотя он очень громко ехал. Так и с телефоном, очень опасно на него отвлекаться, можно и под колеса попасть", - поделился ученик четвертого класса Евгений Бачурин.

Соб. инф.