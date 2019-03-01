  • 13 марта 201913.03.2019среда
  • USD65,7674
    EUR74,0672
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер юго-западный

Направление в тюменский "Эндос" выпишет участковый врач

Общество, 15:15 13 марта 2019

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Менее двух недель составляет очередь на консультацию к специалистам консультативно-диагностического центра "Эндос". Направление может выдать участковый терапевт, невролог и другой специалист поликлиники по месту жительства.

Об этом сообщила заместитель главного врача центра "Эндос" Валентина Чувычелова журналистам в ходе пресс-тура "Назначение главного врача: новые задачи".

По ее словам, у центра единая информационная система, специалисты работают с поликлиниками в одной программе. И врач-терапевт прямо на приеме может выписать направление пациенту в "Эндос".

"Только надо помнить, что мы учреждение второго уровня и оказываем ту помощь, которую не смогли оказать в первичном звене – в поликлиниках по месту жительства. Есть заболевания, которые должны лечить участковые врачи. Если они не умеют или не знают, как это делать, они должны обучаться, и мы, в принципе, открыты и наши специалисты этим занимаются".

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение , Эндос

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:37 13.03.2019Приюту "Лучший друг" передадут сто килограммов помощи
15:26 13.03.2019Определен лучший возраст для путешествий
15:15 13.03.2019Направление в тюменский "Эндос" выпишет участковый врач
15:09 13.03.2019Тюменцев приглашают встретить "Крымскую весну" спортивно