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Тысячи тюменцев посетили выставку "Сирийский перелом"

Общество, 15:02 13 марта 2019

фото "Тюменская линия"

Тысячи жителей Тюмени стали посетителями передвижной выставки "Сирийский перелом", которая работала в областном центре 13 марта.

Воинский эшелон с образцами оружия и боевой техники, захваченных в качестве трофеев у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике, прибыл на Тюменский железнодорожный вокзал в 12 часов.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом", которая проводится по инициативе президента России Владимира Путина, приурочена к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Мы помним о героическом участии жителей Тюменской области в Великой Отечественной войне. Десятки тысячи ваших земляков ушли на фронт, многие из них не вернулись домой. В Тюмень были эвакуированы более 20 заводов, которые немедленно приступили к выпуску продукции для фронта. В военные годы тюменцы совершили настоящий трудовой подвиг", - заявил, приветствуя горожан и гостей областного центра, руководитель военно-патриотической акции "Сирийский перелом" гвардии полковник Павел Олексюк. Он тепло поблагодарил тюменцев за радушие и гостеприимство.

Цель акции "Сирийский перелом" - рассказать о мужестве российских воинов, принимающих участие в борьбе с международным терроризмом на территории Сирии. Посетители выставки смогли увидеть находившиеся на вооружении боевиков танк Т-55МВ, оснащенный блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, турецкую боевую машину пехоты ACV-15, джихад-мобиль на базе Jeep Grand Cherokee, ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты.

В качестве экскурсоводов на выставке работали офицеры российских Вооруженных сил, имеющие опыт выполнения специальных задач в Сирийской Арабской республике.

Оружие и боевая техника, находившиеся в арсенале боевиков, не представляют серьезной угрозы для современной армии. Главная цель террористов, у которых нет ни совести, ни чести - гражданское население, подчеркнул Павел Олексюк. Теперь, благодаря помощи России, сирийцы возвращаются к мирной жизни.

Глава Тюмени Руслан Кухарук поблагодарил организаторов акции "Сирийский перелом" за предоставленную тюменцам возможность подробнее узнать о подвиге российских воинов, противостоящих террористической угрозе.

"Пройдет еще немного времени, и война в Сирии уйдет в историю. Но самое главное - это память. Мы помним о подвиге, который совершили наши деды и прадеды 74 года назад. Мы видим, что сегодняшние российские воины достойно продолжают традиции предков. Акция "Сирийский перелом" показывает, насколько сильна наша Россия", - подчеркнул глава города.

Выставка вызвала неподдельный интерес у тюменцев. Ее посетителями стали курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, воспитанники военно-патриотических клубов и центров, участники движений "Юнармия" и "Волонтеры Победы", ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий.

Лучшие творческие коллективы города и артисты ансамбля песни и пляски Центрального дома Российской Армии выступили перед собравшимися на перроне Тюменского железнодорожного вокзала горожанами с концертом.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" стартовала 23 февраля. Тюмень стала двадцать первым городом на пути эшелона, в котором размещена выставка. В общей сложности агитпоезд пройдет более 28 тыс. км, сделав остановки в 60 городах страны. Завершится акция 27 апреля в военно-патриотическом парке "Патриот" Вооруженных сил России в Московской области.

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

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# военно-патриотическое воспитание , выставка , Минобороны , Павел Олексюк , Руслан Кухарук

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