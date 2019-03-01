Тысячи тюменцев посетили выставку "Сирийский перелом"

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Тысячи жителей Тюмени стали посетителями передвижной выставки "Сирийский перелом", которая работала в областном центре 13 марта.

Воинский эшелон с образцами оружия и боевой техники, захваченных в качестве трофеев у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике, прибыл на Тюменский железнодорожный вокзал в 12 часов.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом", которая проводится по инициативе президента России Владимира Путина, приурочена к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Мы помним о героическом участии жителей Тюменской области в Великой Отечественной войне. Десятки тысячи ваших земляков ушли на фронт, многие из них не вернулись домой. В Тюмень были эвакуированы более 20 заводов, которые немедленно приступили к выпуску продукции для фронта. В военные годы тюменцы совершили настоящий трудовой подвиг", - заявил, приветствуя горожан и гостей областного центра, руководитель военно-патриотической акции "Сирийский перелом" гвардии полковник Павел Олексюк. Он тепло поблагодарил тюменцев за радушие и гостеприимство.

Цель акции "Сирийский перелом" - рассказать о мужестве российских воинов, принимающих участие в борьбе с международным терроризмом на территории Сирии. Посетители выставки смогли увидеть находившиеся на вооружении боевиков танк Т-55МВ, оснащенный блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, турецкую боевую машину пехоты ACV-15, джихад-мобиль на базе Jeep Grand Cherokee, ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты.

В качестве экскурсоводов на выставке работали офицеры российских Вооруженных сил, имеющие опыт выполнения специальных задач в Сирийской Арабской республике.

Оружие и боевая техника, находившиеся в арсенале боевиков, не представляют серьезной угрозы для современной армии. Главная цель террористов, у которых нет ни совести, ни чести - гражданское население, подчеркнул Павел Олексюк. Теперь, благодаря помощи России, сирийцы возвращаются к мирной жизни.

Глава Тюмени Руслан Кухарук поблагодарил организаторов акции "Сирийский перелом" за предоставленную тюменцам возможность подробнее узнать о подвиге российских воинов, противостоящих террористической угрозе.

"Пройдет еще немного времени, и война в Сирии уйдет в историю. Но самое главное - это память. Мы помним о подвиге, который совершили наши деды и прадеды 74 года назад. Мы видим, что сегодняшние российские воины достойно продолжают традиции предков. Акция "Сирийский перелом" показывает, насколько сильна наша Россия", - подчеркнул глава города.

Выставка вызвала неподдельный интерес у тюменцев. Ее посетителями стали курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, воспитанники военно-патриотических клубов и центров, участники движений "Юнармия" и "Волонтеры Победы", ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий.

Лучшие творческие коллективы города и артисты ансамбля песни и пляски Центрального дома Российской Армии выступили перед собравшимися на перроне Тюменского железнодорожного вокзала горожанами с концертом.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" стартовала 23 февраля. Тюмень стала двадцать первым городом на пути эшелона, в котором размещена выставка. В общей сложности агитпоезд пройдет более 28 тыс. км, сделав остановки в 60 городах страны. Завершится акция 27 апреля в военно-патриотическом парке "Патриот" Вооруженных сил России в Московской области.

Евгений Бабенко