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Конкурс "Моя страна – моя Россия": расскажи свою историю

Общество, 18:43 14 марта 2019

www.moyastrana.ru | Фото: www.moyastrana.ru

Стартовал XVI Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна – моя Россия".

Как сообщают организаторы проекта, в этом году перечень номинаций охватывает вопросы социально-экономического развития. Цель конкурса - привлечение молодежи к участию в развитии российских регионов, городов и сел.

Вся информация о конкурсе - на сайте. По вопросам участия обращаться по телефонам: +7 (499) 993-72-23, +7 (905) 186-48-39 или адресу электронной почты: orgkomitet@moyastrana.ru.

Напомним, организаторы всероссийского конкурса ежегодно ведут мониторинг успешных историй продвижения участников и их проектов.

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# конкурс , Моя страна - моя Россия

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