Конкурс "Моя страна – моя Россия": расскажи свою историю

| Фото: www.moyastrana.ru | Фото: www.moyastrana.ru

Стартовал XVI Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна – моя Россия".

Как сообщают организаторы проекта, в этом году перечень номинаций охватывает вопросы социально-экономического развития. Цель конкурса - привлечение молодежи к участию в развитии российских регионов, городов и сел.

Вся информация о конкурсе - на сайте. По вопросам участия обращаться по телефонам: +7 (499) 993-72-23, +7 (905) 186-48-39 или адресу электронной почты: orgkomitet@moyastrana.ru.

Напомним, организаторы всероссийского конкурса ежегодно ведут мониторинг успешных историй продвижения участников и их проектов.