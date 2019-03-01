Конкурс "Моя страна – моя Россия": расскажи свою историю
Стартовал XVI Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна – моя Россия".
Как сообщают организаторы проекта, в этом году перечень номинаций охватывает вопросы социально-экономического развития. Цель конкурса - привлечение молодежи к участию в развитии российских регионов, городов и сел.
Вся информация о конкурсе - на сайте. По вопросам участия обращаться по телефонам: +7 (499) 993-72-23, +7 (905) 186-48-39 или адресу электронной почты: orgkomitet@moyastrana.ru.
Напомним, организаторы всероссийского конкурса ежегодно ведут мониторинг успешных историй продвижения участников и их проектов.