В Тюмени состоится конкурс для предпринимателей "Михайловский – ключ к успеху"

Тюменский рынок "Михайловский" проведет общероссийский конкурс для предпринимателей "Михайловский – ключ к успеху". Российские производители смогут презентовать свою продукцию широкой аудитории, а также получить возможность открыть точку продаж в Тюмени на рынке "Михайловский", сообщили организаторы.

В конкурсе смогут принять участие производители и поставщики продукции, в том числе индивидуальные предприниматели, частные компании, фермы, заводы и фабрики со всей страны.

Официальный старт проекта намечен на конец апреля. К этому времени будет сформирован организационный комитет, экспертная комиссия конкурса, а также объявлены условия участия. В конце апреля планируется провести масштабный запуск проекта.

Мероприятие пройдет на территории рынка "Михайловский" и объединит предпринимательское сообщество, местных производителей и жителей региона. Тюменцы смогут поучаствовать в конкурсе в формате известного телешоу "Адская кухня", посетить интерактивные площадки, которые позволяют познакомиться с арендаторами рынка, услугами и возможностями, поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, мини-квестах. Кульминацией праздника станет концертная программа с участием местных творческих коллективов и приглашенных звезд.

На мероприятии будет дан официальный старт конкурса "Михайловский – ключ к успеху", а производители и поставщики продукции начнут подавать заявки на участие в проекте, прием которых продлится до конца августа. Документы будут приниматься на e-mail: marketing@rynok72.ru.

Основная задача этого проекта – оказать содействие развитию субъектов предпринимательства на всей территории страны. Рынок "Михайловский" в Тюмени является лидером в своей сфере и задает тенденции развития. Поэтому мы стремимся поддержать предпринимателей, в том числе начинающий бизнес. Конкурс призван выделить производителей качественной, востребованной продукции, обеспечить доступность этой продукции для тюменского потребителя, а также познакомить жителей региона с российскими производствами и товарами. Мы надеемся на активность компаний – уверен, в России много талантливых предпринимателей-производственников, о которых нам предстоит узнать, – отметил владелец рынка "Михайловский", тюменский предприниматель Иван Михайлов.

Сам конкурс будет проходить с апреля по сентябрь. Первый этап – прием и обработка заявок, второй этап включает различные мероприятия – круглые столы, встречи с экспертами и журналистами, акции и челленджи. Предприятия малого и среднего бизнеса смогут заявить о себе, найти единомышленников и получить полезный опыт, который будет способствовать развитию и повышению качества продукции или услуг. В августе компании проведут презентации, расскажут о себе, своей продукции или услугах. Участников будет оценивать жюри, а также главные судьи – потенциальные потребители, жители Тюменской области.

Завершится конкурс в сентябре еще одним масштабным мероприятием, в ходе которого тюменцы смогут еще раз познакомиться с участниками, а также будет объявлен победитель проекта "Михайловский – ключ к успеху". Он получит главный приз – бесплатную аренду площадки на рынке "Михайловский" сроком на один календарный год.

Рынок "Михайловский" – это современный, продовольственный рынок, где представлен огромный ассортимент свежих продуктов, от фермерских хозяйств. Подбор поставщиков ведется тщательным образом, среди приоритетных задач рынка – предложить покупателю свежий, качественный товар. Высокое качество продукции за счет строгого соблюдения санитарных норм. Вся продукция, попадающая на прилавок, проходит проверку в независимой лаборатории санитарно-ветеринарной экспертизы. Является победителем конкурса "Торговля России 2018" в номинации "Лучший розничный рынок". Расположен по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 55.