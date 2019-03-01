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Зампрокурора Тюменской области проведет прием в Викулово и Большом Сорокино

Общество, 08:03 19 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Личный прием граждан проведет заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев в райцентре Викулово и Большом Сорокино 21 марта.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в Викулово прием будет организован в районной прокуратуре (ул. Новосоветская, 40/1) с 11 до 13 часов.

В тот же день в Большом Сорокино прием состоится в районной прокуратуре (ул. Садовая, 2) с 14 до 16 часов.

Все поступившие в ходе личного приема обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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# прием граждан , прокуратура

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