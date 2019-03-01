Именем Чингиза Айтматова предлагают назвать улицу Тюмени
Чингиз Айтматов | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте
Имени Чингиза Айтматова предлагают назвать улицу в Тюмени. Голосование запущено на портале "Я решаю", сообщает администрация города.
Комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети будет рассматриваться предложение о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 8 – "Антипинский" имени выдающегося писателя, классика мировой литературы, государственного и общественного деятеля Чингиза Айтматова.
С этим предложением выступила Тюменская региональная общественная организация "Биримдик" кыргызской диаспоры.