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Именем Чингиза Айтматова предлагают назвать улицу Тюмени

Общество, 08:07 18 марта 2019

"Тюмень-наш дом" во ВКонтакте Чингиз Айтматов | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Имени Чингиза Айтматова предлагают назвать улицу в Тюмени. Голосование запущено на портале "Я решаю", сообщает администрация города.

Комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети будет рассматриваться предложение о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 8 – "Антипинский" имени выдающегося писателя, классика мировой литературы, государственного и общественного деятеля Чингиза Айтматова.

С этим предложением выступила Тюменская региональная общественная организация "Биримдик" кыргызской диаспоры.

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# переименование , улица , Чингиз Айтматов

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