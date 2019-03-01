Тюменские школьники пробуются на роль в полнометражном фильме о Великой Отечественной войне

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За роль в художественном фильме о событиях времен Великой Отечественной войны поборются тюменские подростки. Массовые самопробы актеров второго плана запустили в центре "Медиаполис".

Как пояснили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организаторы, съемки начнутся уже в 2019 году, а завершить их планируют в 2020. Фильм под названием "Отряд С" расскажет об Аджимушкайских каменоломнях в Керчи, куда в 1942 году спустилось население целого города, и после полугодовой обороны от немецких захватчиков на поверхность живыми вышли только семь человек. Сюжет фильма будет сопряжен с современными событиями, и его главным героем станет мальчишка, ученик средней школы. Съемки намерены проводить в Тюмени, Керчи и Москве, эпизоды со школьниками будут сняты в областной столице.

На пробах планируют найти как актера или актрису на роль лучшего друга главного героя, так и ребят, которые сыграют учеников 6-8 классов. Принять участие могут любые желающие, которые в кадре похожи на школьников 13-16 лет. Для этого необходимо прочитать на камеру монолог, взятый из сценария, и разместить ролик в любой удобной социальной сети с хэштегом #хочувотрядс до 19 марта включительно. После этого организаторы свяжутся с теми, кого посчитают наиболее подходящими на роль, и наступит второй этап кастинга, но уже более серьезный, перед режиссером фильма. Сам монолог размещен в группе "Медиаполиса".

Самые активные ребята уже успели встретиться с кастинг-директором. Они поговорили с ним о том, как готовиться к пробам, чего нужно придерживаться, а чего избегать, а также записали конкурсные ролики. Кастинг-директор Casting-service TMN Юрий Шевченко напомнил им о возможности добавить своему персонажу изюминку, какую-то особенность речи и подчеркнул, что герой, которого одному из присутствующих может посчастливиться сыграть, находился долгое время под землей и противостоял фашистам, и это необходимо отразить в своем выступлении.

"Сейчас идет отбор на роль друга главного героя, но у нас будет пара классов в качестве массовки и групповки. Обычно самопробы делаются для того, чтобы дать возможность поучаствовать тем, кто не может прийти сам. Это позволяет просмотреть большой поток заявок, ведь в классическом варианте пробы занимают много времени и ресурса. Человеку самому будет проще, меньше будет волноваться, сидя перед камерой, чем перед всей комиссией", - рассказал он.

Однако мартовскими самопробами команда проекта "Отряд С" не ограничится. По словам Юрия Шевченко, их будут проводить периодически, вплоть до лета.

Первой из группы на роль попробовалась тюменка Дарья Беднягина. Ученица 10 класса и воспитанница детского медиахолдинга "Академия радости" поделилась, что ежегодно участвует в молодежном фестивале журналистских проектов "Медианавигатор" от ТюмГУ и не только планирует поступать на факультет журналистики, но и уже побывала в роли радиоведущей. На детском радио год назад она вела передачу "Полет гениев", посвященную известным писателям и поэтам России.

"Когда сюда шла, не до конца понимала, что здесь будет, но по итогу оказалось очень интересно. С камерой я уже немного работала и мне это очень нравится. С театром я никак не связана, но если получится с пробами, возможно, имеет смысл как-то дополнительно позаниматься в этом направлении. А вообще мне интересна вся медиаиндустрия", - призналась девушка.

16 марта в "Медиаполисе" вновь соберутся молодые любители кино, а после команда проекта "Отряд С" сосредоточится на отсмотре самопроб в видеоформате.

Дарья Казакова