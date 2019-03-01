Яичница и омлет могут быть опасны для сердца

| Фото: Steaklovers | Фото: Steaklovers

Использование до четырех яиц в день для приготовления омлета или яичницы превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина человеком.

К такому выводу пришли исследователи из американского университета Чикаго, сообщает "Вести.ру".

По данным ученых, в одном яйце содержится 186 мг холестерина. Согласно произведенным расчетам, три–четыре яйца могут содержать до 750 мг вещества. Это более чем на 60% превышает среднесуточную норму безопасного холестерина.

Исследователи отмечают, что с каждыми 300 мг холестерина растет риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и угрозы ранней смерти. Ученые США обобщили результаты на основе наблюдений более, чем за 29 тыс. человек.