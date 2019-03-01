Тюменцы вошли в состав Высшей лиги на международном Кубке по "Брэйн рингу"

| фото Романа Рзаева | фото Романа Рзаева

Тюменцы продолжают бороться за победу на международном Кубке НТВ по "Брэйн рингу". В очередной игре, которая вышла в эфир 18 марта, команде Романа Рзаева не удалось сохранить статус лидера турнира. Уступив в "Битве титанов" сборной Сколково, Тюмень оказалась в числе команд Высшей лиги.

Капитан тюменской команды Роман Рзаев назвал представителей Сколково серьезным соперником. Сильной была и сама битва. В первом бою тюменцы уверенно обыграли соперников со счетом 5:0. Однако второй бой стал более удачным для Сколково - 3:5. Сильнее оказались они и в решающей серии пенальти.

"Несмотря на то, что мы проиграли, у нас есть шанс попасть в финал, оставаясь в высшей лиге. Думаю, мы будем находиться там очень уверенно, потому что предыдущая игра позволяет нам быть на высоком месте и понимать, что другие команды нас вызывать не будут", - прокомментировал Роман Рзаев в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия".

Международный Кубок 25-летия НТВ по "Брэйн рингу" представляет собой чемпионат мира в формате серии из 15 игр, где участвуют 35 команд из 12 стран. Чтобы завоевать Кубок, эрудитам нужно одержать победу в отборочном бою, победить одну из трех команд Высшей лиги, а затем в двух боях "Битвы Титанов" превзойти нынешнего лидера.

Следующий турнир международного Кубка НТВ по "Брэйн рингу" состоится 24 марта.

Любовь Голышева