Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку в Фалуне

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Тюменец Александр Большунов обошел соперников в индивидуальной гонке свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира ФИС по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) 17 марта, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Второе место у Мартина Сюндби (Норвегия), третье - у Дедрика Тоенсета (Норвегия).

Россияне Андрей Ларьков (Республика Татарстан) – пятый, Алексей Червоткин (Москва) – седьмой, Денис Спицов (Тюменская область) – семнадцатый, Андрей Мельниченко (Красноярский край) – двадцать первый, Евгений Белов (Тюменская область) – двадцать второй.