В Тобольском районе закрыли несанкционированную переправу

| Фото: vk.com/mchs_tobolsk | Фото: vk.com/mchs_tobolsk

Несанкционированную ледовую переправу закрыли в Тобольском районе, сообщает МЧС Тобольска.

Инспекторами тобольского отделения ГИМС была выявлена несанкционированная ледовая переправа на р. Иртыш вблизи дер. Бизино. Переправа была закрыта.С помощью трактора сооружен снежный вал, установлены запрещающие проезд знаки, проведено ограждение места выезда на лед сигнальными лентами.

Начальник Тобольского отделения ГИМС Владимир Самоловов напомнил тоболякам об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы.

"За пределами официально организованной переправы, никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин и наледей, припорошенных снегом. Сократив путь один раз, можно оборвать жизнь себе или своим близким", - подчеркнул он.