Житель Урала пытался въехать в Югру по фальшивым правам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поддельное водительское удостоверение изъяли у 31-летнего жителя Еманжелинка Челябинской области полицейские Уватского района, сообщает ГУ МВД России по Тюменской области.

На 372 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск сотрудники дорожно-патрульной службы остановили Nissan. Во время проверки документов у инспектора возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения. При дальнейшем разбирательстве установлено, что персональные данные водителя не совпадают с данными, указанными в документах на право управления транспортным средством. Полицейский принял решение об изъятии документа и отправке его на экспертизу.

Проведенное исследование подтвердило, что удостоверение является подложным, изготовленным не на специализированном государственном предприятии. Как пояснил водитель, документ он приобрел через интернет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или арест на срок до шести месяцев.