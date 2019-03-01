  • 18 марта 201918.03.2019понедельник
  • USD65,4201
    EUR74,0686
  • В Тюмени -3..-5 С 2 м/с ветер юго-восточный

Житель Урала пытался въехать в Югру по фальшивым правам

Происшествия, 13:27 18 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поддельное водительское удостоверение изъяли у 31-летнего жителя Еманжелинка Челябинской области полицейские Уватского района, сообщает ГУ МВД России по Тюменской области.

На 372 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск сотрудники дорожно-патрульной службы остановили Nissan. Во время проверки документов у инспектора возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения. При дальнейшем разбирательстве установлено, что персональные данные водителя не совпадают с данными, указанными в документах на право управления транспортным средством. Полицейский принял решение об изъятии документа и отправке его на экспертизу.

Проведенное исследование подтвердило, что удостоверение является подложным, изготовленным не на специализированном государственном предприятии. Как пояснил водитель, документ он приобрел через интернет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или арест на срок до шести месяцев.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водительское удостоверение , ДПС , полиция , Тюмень - Ханты-Мансийск , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:27 18.03.2019Житель Урала пытался въехать в Югру по фальшивым правам
11:59 18.03.2019Жительницам Нижневартовска продавали контрафактный парфюм
09:36 18.03.2019Полкилограмма наркотиков изъяли полицейские Сургута
19:21 15.03.2019Тюменец угнал машину у рыбака в Аромашевском районе