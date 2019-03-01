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Заключен под стражу ямалец, изнасиловавший падчерицу

Происшествия, 17:27 18 марта 2019

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

32-летний житель Салехарда, обвиняемый в изнасиловании падчерицы, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

Преступление мужчина совершил ночью 15 марта в Салехарде. Пьяный злоумышленник избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, приходящуюся ему падчерицей.

В ведомстве сообщили, что мужчина ранее был судим за совершение преступлений против половой свободы личности. Злоумышленника взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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# изнасилование , следователи , ЯНАО

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