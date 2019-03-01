Заключен под стражу ямалец, изнасиловавший падчерицу

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

32-летний житель Салехарда, обвиняемый в изнасиловании падчерицы, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

Преступление мужчина совершил ночью 15 марта в Салехарде. Пьяный злоумышленник избил и изнасиловал 18-летнюю девушку, приходящуюся ему падчерицей.

В ведомстве сообщили, что мужчина ранее был судим за совершение преступлений против половой свободы личности. Злоумышленника взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.