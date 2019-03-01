В Уватском районе судят водителя за гибель двоих человек в ДТП

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Водителя, по вине которого в ДТП погибли его бывшая жена и водитель встречного авто, будут судить в Уватском районе. На трассе Тюмень - Ханты - Мансийск его Skoda Rapid столкнулась с Toyota Corollа, которую от удара разорвало на части, сообщает прокуратура Тюменской области.

Направлено в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Ставропольского края. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Как следует из материалов уголовного дела, 8 января 2019 года водитель вместе с бывшей женой и сыном на Skoda Rapid выехал из Екатеринбурга в Сургут. На 385 км автодороги Тюмень - Ханты - Мансийск в Уватском районе он начал обгон попутного автомобиля и выехал на встречную полосу. Там его Skoda столкнулась с Toyota Corollа, которую разорвало на части. После произошло столкновение Skoda с Nissan Almera.

Водитель Toyota Corollа от полученных травм скончался на месте. Пассажирка автомашины Skoda умерла 5 февраля в реанимации.

Санкция части 5 статьи 264 УК РФ предусматривает принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 7 лет.