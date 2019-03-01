Ранее судимый северянин до смерти избил сожительницу

| Фото: из официальной группы СУ СКР по ЯНАО во ВКонтакте | Фото: из официальной группы СУ СКР по ЯНАО во ВКонтакте

35-летнего жителя Шурышкарского района подозревают в гибели сожительницы. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

Трагедия произошла ночью 19 марта. Ранее судимый мужчина поссорился с сожительницей и избил ее. Удары руками и ногами пришлись по голове и телу. Женщина умерла на месте.

Следователи выясняют обстоятельства преступления. Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".