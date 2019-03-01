"Гармония весны" прозвучит на школьном конкурсе в Тюмени

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Открытый XIV школьный конкурс эстрадной песни "Гармония весны" начнется в Детской школе искусств "Гармония" (проезд Заречный, 4а) 21 марта с 10 часов, сообщает городской департамент культуры.

Конкурс проводится среди обучающихся детской школы искусств "Гармония" по классу сольного пения (эстрадный вокал) и студий средних школ города. 21 и 22 марта пройдут конкурсные прослушивания.

Мультимедийное путешествие для детей "Кукольный театр Сергея Образцова" начнется в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) в 11 часов 30 минут.

Праздничная программа "Амаль" начнется на уличной площадке школы № 52 (ул. Казаровская, 23а) в 12 часов.

Презентация книги Луизы Сурметовой "Песни, баиты и мунаджаты сибирских татар" пройдет в библиотеке №16 (ул. Олимпийская, 20а), начало в 13 часов.

Мастер-класс "Здравствуй, маска!" начнется в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) в 14 часов.