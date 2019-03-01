Хозяин магазина в Междуреченском задержал грабителя с ножом

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Неработающий 22-летний местный житель напал на продавца продуктового магазина в п. Междуреченский Кондинского района Югры, сообщает ГУ МВД России по автономному округу.

В дежурную часть районного отдела МВД России поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о том, что молодой человек с ножом совершил нападение на продавца. Также звонивший сообщил, что он удерживает злоумышленника.

Недалеко от магазина в этот момент находились замначальника участковых уполномоченных полиции и сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних, которые первыми прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника.

Установлено, что, ранее не судимый молодой мужчина совершил вооруженное разбойное нападение на продавца. Ему нужны были деньги из кассы. Однако нападавший не заметил, что в подсобном помещении магазина находится его владелец.

Со слов предпринимателя, услышав подозрительный шум, он заглянул в торговый зал, где увидел, как незнакомец, подставив нож к продавцу, вел ее к кассовому аппарату и требовал передачи ему денег. Мужчина не растерялся и, применив физическую силу, задержал злоумышленника, после чего сообщил в полицию и удерживал преступника до прибытия наряда.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.