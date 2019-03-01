В регионе уделяют особое внимание профилактике детской наркомании

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Беседы с детьми, лекции для родителей и педагогов, мастер-классы для специалистов и другие мероприятия проводят сотрудники отдела профилактики детского отделения наркологического диспансера Тюменской области.

Как рассказала в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" руководитель детской наркологической службой Тюменского областного наркологического диспансера Наталья Михайловская, эту работу специалисты отдела профилактики ведут в ежедневном режиме.

"Отдел профилактики работает не только в Тюмени, мы проводим тренинги и обучающие семинары на местах в муниципалитетах. Сначала рассказываем специалистам, что такое профилактика, проводим мастер-классы. Это огромный пласт работы, потому что когда педагог приходит к подросткам с беседами и лекциями, этого оказывается недостаточно, нужен особый подход к детям. Учитывать в работе с подростками нужно и территорию, на которой они проживают. Потому что проблемы, актуальные для подростков из Тюмени, могут быть не знакомы сельским ребятам", - рассказала она.

Еще одно направление, которое заработало в Тюмени в пилотном режиме, это иммунохроматографическое тестирование на котинин. Этот тест предназначен для определения наличия котинина (маркер потребления никотина) в организме человека путем анализа его мочи. Таким образом можно выявить потребителя никотиносодержащих продуктов, спектр которых очень велик.

"Любой желающий может прийти со страховым полисом и бесплатно пройти это тестирование. Всех детей, которые к нам приходят для получения справок, мы тоже тестируем на котинин. Эти тесты также можно купить в аптеке, они стоят недорого, но зато родитель будет четко знать, употребляет ли его ребенок наркотики", - рассказала Наталья Михайловская.

Психолог детского наркологического отделения областного наркодиспансера Игорь Белов добавил, что особая роль отводится работе с родительской аудиторией. Главный акцент в профилактике специалисты делают на последствиях употребления психоактивных веществ, раскрывается механизм разрушительного воздействия вещества на организм человека.

"К сожалению, родители зачастую сами косвенно поощряют употребление психоактивных веществ. Поэтому, беседуя со взрослыми, всегда напоминаем им о том, что употребление никотина в любом виде лицами младше 18 лет запрещено законом", - отметил он.

Игорь Белов добавил, что работа с детьми, педагогами и родителями ведется по запросу учебных заведений. В школах беседы ведут с учащимися 7-11 классов, проводить их могут как с параллелью, так и внутри отдельного класса.

"У нас составлен план работы как в Тюмени, так и у муниципалитетах. Так, в ближайшее время запланирована работа в Сорокино и Викулово. На базе районов пройдут тренинги и мастер-классы, мы покажем специалистам, как работать с детьми. Пройдут традиционные беседы с детьми и родителями", - добавил Игорь Белов.

Любовь Голышева