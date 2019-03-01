Банда подростков занималась вымогательством и разбоем в Сургуте

| Фото: из официальной группы СУ СК РФ по ХМАО-Югре в Контакте | Фото: из официальной группы СУ СК РФ по ХМАО-Югре в Контакте

Четыре подростка 2001-2002 годов рождения стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве и разбое с проникновением в жилище в Сургуте, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре.

По версии следователей, схему вымогательства придумал 16-летний парень. Он вовлек в преступление трех друзей. В торговом центре, в местах, которые популярны среди несовершеннолетних, злоумышленники знакомились со сверстниками и, высказывая угрозы и применяя насилие, вымогали у них деньги. После они продолжали писать сообщения с угрозами в социальных сетях и отправлять своим жертвам SMS.

Злоумышленники пришли домой к одному из подростков, от которого требовали деньги. Их добычей стали сотовый телефон, изделия из серебра и несколько понравившихся вещей.

Правоохранители установили личности четырех потерпевших. Не исключено, что фактов вымогательства могло быть намного больше. Работа по их выявлению продолжается.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела.