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Около двухсот человек эвакуировали из школы в Тюмени

Происшествия, 11:14 21 марта 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Около 200 человек эвакуировали из школы № 5 на ул. Холодильной в Тюмени днем 20 марта. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Геннадий Грибич.

Как выяснилось, в учебное заведение поступил звонок от неизвестного. По словам заместителя начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антона Каморникова, на место сразу выехали сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи с собаками.

В ходе обследования территории опасных предметов не обнаружили.

Инна Пахомова

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# МЧС , полиция , школы , эвакуация

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