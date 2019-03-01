Всероссийская акция "Вожатский диктант" пройдет 27 марта
Всероссийская акция "Вожатский диктант" пройдет в 50 регионах России 27 марта, сообщает Министерство просвещения РФ.
Участникам выдадут бланки с текстами, при работе с которым они должны вставить пропущенные слова из области педагогики и психологии, найти пропущенные буквы-орфограммы и проверить знаки препинания.
Текст диктанта подготовлен на основе материалов педагогической и методической литературы, с которой, как правило, вожатые должны познакомиться в процессе обучения.
По словам организаторов, важно обратить внимание вожатых на изучение русского языка и культуры речи, проверить знания в области терминов и персоналий, важных для педагогики детского лагеря.
Написать диктант и проверить свои знания сможет каждый вожатый, имеющий опыт работы в детском загородном лагере.