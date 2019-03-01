Всероссийская акция "Вожатский диктант" пройдет 27 марта

| Фото: из группы "Областная школа подготовки помощников вожатых" во ВКонтакте | Фото: из группы "Областная школа подготовки помощников вожатых" во ВКонтакте

Всероссийская акция "Вожатский диктант" пройдет в 50 регионах России 27 марта, сообщает Министерство просвещения РФ.

Участникам выдадут бланки с текстами, при работе с которым они должны вставить пропущенные слова из области педагогики и психологии, найти пропущенные буквы-орфограммы и проверить знаки препинания.

Текст диктанта подготовлен на основе материалов педагогической и методической литературы, с которой, как правило, вожатые должны познакомиться в процессе обучения.

По словам организаторов, важно обратить внимание вожатых на изучение русского языка и культуры речи, проверить знания в области терминов и персоналий, важных для педагогики детского лагеря.

Написать диктант и проверить свои знания сможет каждый вожатый, имеющий опыт работы в детском загородном лагере.