Деревня Городище станет центром празднования Навруза

| Фото: комитет по делам национальностей во ВКонтакте | Фото: комитет по делам национальностей во ВКонтакте

Центром празднования казахского Навруза станет деревня Городище Сорокинского района 24 марта, сообщает региональный комитет по делам национальностей.

На улице будут организованы традиционные игры для детей и взрослых, на сцене дома культуры пройдет концерт казахских творческих коллективов и исполнителей. Гостей праздника встретят угощениями - по казахским традициям стол на Навруз должен быть щедрым.

Председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев рассказал, что двадцать два года назад Навруз стал первым официальным областным национальным праздником тюменских казахов, он дал мощный толчок развитию национальной культуры. "Именно после первого Навруза в нашем регионе стали активно появляться казахские танцевальные и песенные ансамбли, стали востребованы курсы родного языка. В последующие годы праздник встречи нового года стал отмечаться и в районах, и в селах компактного проживания казахов", - подчеркнул он.

Праздник Навруз у таджиков также пользуется всенародной любовью. 29 марта весенний Новый год организует Тюменский областной таджикский культурный центр "Пайванд". В программе праздника - тематическая фотосессия, концертная программа, дегустация праздничных блюд таджикской кухни – сумаляка, который традиционно готовят женщины, сладкого плова со злаками, приготовлением которого занимаются мужчины.

Напомним, что на протяжении более трех тысяч лет миллионы людей во всем мире ежегодно празднуют наступление весны. В 2009 году Навруз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в 2010 год Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 марта Международным днем Навруз.