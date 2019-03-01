Будущих технологов и плотников познакомили с экологичной обработкой древесины

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Студентам Тюменского лесотехникума и техникума строительной индустрии и городского хозяйства рассказали об экологичной деревопереработке.

Для них, как сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области, была организована экскурсия на комбинат "Свеза", приуроченная к Международному дню лесов.

Будущие специалисты по технологии деревообработки и мастера столярно-плотничных работ не только послушали лекцию технолога, потомственного работника лесной отрасли, но и своими глазами увидели экологичную деревопереработку.

"Лес – один из важнейших элементов окружающей среды и забота о нем является основной составляющей стратегии компании "Свеза", к реализации которой мы приступили в 2018 году, - рассказала исполнительный директор комбината "Свеза" в Тюмени Гузалия Учар. - Мы ответственно подходим к использованию лесных ресурсов и требуем этого от наших поставщиков, которые занимаются лесозаготовкой, что подтверждено международным сертификатом FSC".

Тюменский фанерный завод вошел в группу "Свеза" в 2018 году, и получил сертификат на цепочку поставки лесопродукции по системе FSC.

Теперь продукция тюменского предприятия, как и на всех других комбинатах "Свеза", соответствует требованиям международных стандартов по контролю легальности происхождения древесного сырья и отслеживанию цепочек поставки лесопродукции.

Группа "Свеза" — российская компания, являющаяся мировым лидером на рынке березовой фанеры. Компания работает в России с 1998 года. За это время была проведена модернизация производства с использованием самых современных технологий и оборудования. Группа"Свеза выпускает 1,3 млн кубометров продукции ежегодно.

Добавим, международный день лесов — ежегодный праздник, посвященный теме сохранения лесов и отмечавшийся впервые 21 марта 2013 года. Был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 декабря 2012 года.