Волонтеры собрали на острове Вилькицкого более ста тонн металла

| Фото: www.yamal.org | Фото: www.yamal.org

За две смены 2018 года волонтеры собрали на островах Белый и Вилькицкого 2 тыс. 600 металлических бочек, из них 800 с ГСМ. Все постройки на территории полярной станции, были очищены от металла. Всего в 2018 году на острове Вилькицкого собрали 129 тонн различного металла, сообщает ИА "Север-Пресс".

О работе волонтеров в Арктике на Совете Федерации РФ в Москве рассказал председатель межрегиональной общественной экосоциологической организаций "Зеленая Арктика" Евгений Рожковский.

"Следуя мировой стратегии ответственного отношения к арктической территории в июле 2017 года, мы вышли на новую территорию, требующую повышенного внимания человека с целью ликвидации накопленного экологического ущерба — остров Вилькицкого", — отметил он.

В 2012 году по инициативе правительства округа стартовала экологическая экспедиция по очистке острова Белый. За пять лет проведения экомероприятий на острове убрали более 70 гектаров земли, собрали около 1 тыс. 200 тонн металлолома и другого мусора. Летом 2016 года провели заключительный этап по ликвидации накопленного экологического ущерба на острове Белый.