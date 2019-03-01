Футболисты "Тюмени" разошлись миром с "Лучом"

| Фото: пресс-служба ФК "Луч" | Фото: пресс-служба ФК "Луч"

Футболисты "Тюмени" разошлись миром (1:1) с "Лучом" из Владивостока в рамках Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ в гостях 24 марта, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Первый тайм вышел интересным и богатым на голевые моменты. Зрителям было не до скуки. Только полузащитник "Тюмени" Артур Рябокобыленко, вновь отправленный тренерским штабом в нападение, вполне мог оформить футбольный покер.

До перерыва команды обменялись голами. Счет открыл бывший капитан "Тюмени" Андрей Павленко, с острого угла добивший мяч в пустой угол ворот. Вскоре ошибкой хозяев воспользовался Игорь Леонтьев, сравнявший результат точным ударом из-за пределов штрафной площади.

Во втором тайме команды продолжили радовать зрителей атакующим футболом. Могли изменить счет Павленко и Рябокобыленко, но здорово играли вратари: капитан "Луча" Александр Колтяров и Станислав Бучнев из "Тюмени". Под занавес встречи ближе к победе были гости, но матч завершился ничьей – 1:1.

С двумя голами завершились все четыре встречи с участием тюменцев в весенней части турнира. Три последние – с одинаковым ничейным результатом.

Следующим соперником "Тюмени" в ФНЛ будет "Томь". Игра на стадионе "Геолог" дома состоится 30 марта. Начало – в 14 часов